Minder vastgoed in de Ardennen verkocht aan tweedeverblijvers

De stijgende energiekosten, de hoge inflatie en de economische onzekerheid houden meer Belgen tegen een tweede verblijf te kopen in de Ardennen. Het aantal vastgoedtransacties is er in de eerste helft van 2022 met 11,7 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt donderdag uit de Ardennenbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

In de Ardennenbarometer neemt Fednot de twintig gemeenten met het grootste aantal kopers uit andere provincies onder de loep. Daaruit blijkt dat het totale aantal vastgoedtransacties, net als in de rest van België, gedaald is. In elf van de Ardense gemeenten daalde de vastgoedactiviteit met meer dan 10 procent.

In sommige gemeenten waren Vlaamse kopers wel nog zeer actief, in het bijzonder in Rendeux (63 procent Vlaamse kopers), Gedinne (41,2 procent) en Vresse-sur-Semois (40 procent). Het aandeel Vlaamse kopers was het laagst in Houyet (3,1 procent).

In de eerste helft van 2022 steeg de mediaanprijs van een huis in de Ardennen met 5,9 procent tot 180.100 euro. Dat is een stuk lager dan in de rest van België: in Wallonië kostte een huis 199.000 euro, in Vlaanderen 310.000 euro. De voorbije vijf jaar is de mediaanprijs in de Ardennen wel met 28,6 procent gestegen, vooral omdat investeerders de afgelopen jaren zeer actief waren op de markt.