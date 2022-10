Beresterke Dimitri Van den Bergh gooit de ene na de andere fantastische finish en plaatst zich voor kwartfinales World Grand Prix

Van den Bergh raakte zijn eerste pijl op dubbel 16 en kreeg op de worp van Clayton meteen de kans op een break. ‘The DreamMaker’ miste echter een 87-finish op de bull. Van den Bergh gooide dan zijn eerste 180 van de avond en zette de bordjes gelijk via dubbel 9. Onze landgenoot kreeg dan opnieuw de kans op een break, maar miste twee keer op dubbel 16 en ‘The Ferret’ finishte 92. Daarna pakte de Welshman ook de eerste set.

‘The DreamMaker’ moest dus aan de bak in set twee en deed dat met verve. Hij gooide onder andere een 180 op de leg van Clayton en finishte een 54 voor 1-1 in sets. Set drie was om van te smullen voor onze landgenoot. Van den Bergh ging meteen door de worp van zijn tegenstander, zette de zaal in vuur en vlam met een 180 en finishte een 113. Daarna gooide hij zelfs een 153 van het bord, goed voor een gemiddelde van 101 én set drie was binnen: 2-1.

Van den Bergh mocht de vierde set beginnen en behield zijn eerste leg. Dat deed ook Clayton, die op de worp van onze landgenoot een kans kreeg en zich wegzette op dubbel 19. Van den Bergh moest 112 finishen, wat hij ook deed.

Nog één leg te winnen voor ‘Dancing Dimi’, die een matchdart kreeg op de leg van Clayton maar de bull net niet raakte. De Welshman dwong een beslissende leg af. Clayton kreeg de kans op de set maar miste op dubbel 12. Van den Bergh kon het afmaken met een finish van 68, maar miste ook zijn tweede matchdart (op dubbel 16) waarna Clayton een beslissende set afdwong.

‘The Ferret’ won dan zijn eigen leg, waarna Van den Bergh zijn worp begon met drie missers op dubbel 16. Dat deed echter ook Clayton, maar de puntenmachine van de Antwerpenaar liep dan minder geolied. Tot hij een 177 gooide en weer in het voordeel kwam en vervolgens een 110 finishte met dubbel 18. Clayton had dan zes pijlen nodig voor z’n dubbel-in en Van den Bergh kreeg kansen om te breaken, wat hij ook deed. Op z’n eigen leg kon Van den Bergh het dan afmaken. Hij begon sterk, maar slabakte dan een beetje, waardoor Clayton bleef aanklampen. Van den Bergh zette zich dan via dubbel 20, dubbel 20 en dubbel 18 weg op dubbel 16 en pakte de zege met 3-2.

In de kwartfinales neemt hij het op tegen Peter Wright (PDC 1). De Schot had alle moeite van de wereld om Krzysztof Ratajski (PDC 18) te overmeesteren in Leicester. De Pool kwam zelfs 2-1 voor in sets, maar daarna won de regerende wereldkampioen zes legs en dus twee sets op rij: 3-2.

Overige uitslagen:

Chris Dobey (PDC 26) - Adrian Lewis (PDC 34) 3-2

Michael van Gerwen (PDC 3) - Stephen Bunting (PDC 20) 3-2

