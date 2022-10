Basketfans van Galatasaray breken Oostendse Versluys Dôme af na zege in Champions League

Oostende verloor woensdag zijn wedstrijd van de eerste speeldag in groep C van de Champions League basket. De kustploeg was in de eigen Versluys Dôme een maatje te klein voor de Turkse topploeg Galatasaray (78-92). Na de laatste buzzer zorgden de bezoekende fans echter voor een ravage. Er sneuvelden heel wat zitjes en er moesten ook verschillende Oostende-supporters moesten afgevoerd worden naar het ziekenhuis.