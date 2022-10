Galatasaray een maatje te groot voor moedig Oostende in Champions League basketbal

Nederlaag van Oostende op openingsspeeldag Champions League. Op de openingsspeeldag in poule C van de Champions League heeft Galatasaray Istanbul, één van de kanshebbers op de titel, verdiend met 78-92 gewonnen van Filou Oostende. Halverwege het tweede kwart nam de Turkse traditietopper afstand van de West-Vlamingen.

Tyree en Gillet driepunterden Oostende onmiddellijk naar een knappe 6-0-opener maar het antwoord was ook fraai: een Turkse 0-9. Angola, ex-Oostende, tekende de eerste korf voor Galatasaray aan. Beide ploegen hielden mekaar tot de zevende minuut in evenwicht (15-16) maar daarna namen de Turken een eerste vlucht tot 17-29. Buysse rondde scorend het initiële kwart af bij 19-29. Galatasaray had toen ook tien punten uit Oostendse balverliezen aangetekend.

In de twaalfde minuut wees de score al stevige 23-35-cijfers aan maar Buysse, Thurman en Waleson milderden pijlsnel tot 32-35. Tyree bracht Oostende aan 37-39 nog dichter en Ennis stopte al dan niet foutief Bratanovic toen hij de gelijkmaker wou dunken. Uiteindelijk bouwden de bezoekers toch opnieuw een kloof van een dozijn punten (39-51) tegen de rust in mekaar.

© Rudy DECLERCK

In het derde bedrijf hoorden de centers Bratanovic en Buysschaert snel hun derde fout. Galatasaray hield het verschil netjes op gelijke hoogte. De opdracht werd voor hen nog iets eenvoudiger toen Bratanovic (4 punten en 5 rebounds) iets voor het halfuur bij 57-70 een technische fout op zijn vierde fout kreeg. Match voorbij de Belofte van het voorbije seizoen. De wedstrijd lag tegelijk ook in zijn definitieve plooi. Na 33’ verloor Oostende ook een tweede center, Buysschaert (5 punten en 2 rebounds), wegens vijf fouten. Daarna dunkte Kabaca de twintiger (59-80) op het bord. Onder meer dank zij een paar bommen van Thurman (double-double met 13 punten en 10 rebounds) en van Gillet (17 punten en 5 rebounds) dook het verschil finaal nog diep onder die twintig eenheden, 78-92 aan het eindsignaal.

FILOU OOSTENDE: (28 op 54 waarvan 11 op 30 driepunters, 12 op 20 vrijworpen, 25 fouten) TYREE 7-4, BLEIJENBERGH 4-4, BRATANOVIC 2-2, DJORDJEVIC 0-3, GILLET 3-14, Buysse 6-0, van der Vuurst 4-3, Buysschaert 4-1, Thurman 5-8, Waleson 4-0. Troisfontaines 3-0.

KWARTS: 19-29, 20-22 19-23, 20-18.