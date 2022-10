Karel Geraerts houdt druk af voor Braga-Union: “Braga is favoriet”

Union is met zes op zes in de Europa League afgereisd naar Braga, maar Karel Geraerts vindt niet dat dat de status van zijn team verandert. “Braga is favoriet. We zullen top moeten zijn.”

Het Estadio Municipal de Braga, gebouwd tussen de rotsen: daar speelt Union morgen zijn derde wedstrijd in de Europa League – een prachtig decor. De vorige twee duels verliepen goed, Union pakte zes op zes tegen Union Berlin en Malmo, Braga is eveneens foutloos. Is dit dan een match die zou kunnen beslissen over groepswinst? Neen, is Karel Geraerts duidelijk: “Want hierna zijn er nog drie wedstrijden.” Geef hem eens ongelijk.

Feit is wel dat Union een enorme stap richting overwintering in de Europa League zou kunnen zetten. Geraerts is op zijn hoede voor de Portugezen. “Braga heeft techniek, snelheid en ervaring. De laatste jaren hebben ze mooie campagnes gekend in Europa. Wij ontdekken Europa pas. Akkoord, dat verschil in ervaring hoeft niet noodzakelijk een verschil te maken op het veld, maar toch… Braga is favoriet. We zullen top moeten zijn.”

Afgelopen weekend ging Braga met 4-1 onderuit tegen FC Porto. Op de persconferentie van de Portugezen lieten ze duidelijk verstaan dat ze die misstap willen rechtzetten. Ook Geraerts verwacht een extra gemotiveerd Braga: “Dat verlies gaat hen niet van slag brengen. Braga is mentaal sterk, ze kunnen omgaan met een tegenslag en zullen willen reageren.”

Nog dit: er worden morgen hoogstens 20.000 toeschouwers verwacht, het stadion loopt dan iets meer dan halfvol.