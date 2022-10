Afgetekende nederlagen voor Phantoms Boom en Kortrijk Spurs in EuroCup Women

De heenwedstrijd in de kwalificatieronde van de EuroCup Women bracht voor Phantoms Boom en Kortrijk Spurs geen succes. De Steenbakkers verloren in de Heylen Vastgoed Basket Campus in Merksem van het Spaanse Gernika en de West-Vlamingen in SportCampus Lange Munte van het Italiaanse Sassari. De terugwedstrijden zijn volgende week woensdag, maar het is nu al duidelijk dat Phantoms Boom en Kortrijk Spurs een kruis mogen maken over de poulefase van de EuroCup Women.

Phantoms Boom kreeg van FIBA geen toelating om de Europese thuiswedstrijden in eigen midden af te werken. Ze weken uit naar het trainingscentrum van Telenet Giants Antwerp. Uiteraard zorgde dat voor wat extra nervositeit bij Phantoms. De opkomst van de fans uit Boom was meer dan behoorlijk, maar Gernika was echter meer dan een maatje te groot. Na een 16-28 bonus voor de Spaanse ploeg ging het naar een 30-55 tussenstand halfweg voor Gernika.

Ook in de tweede helft waren de Spaanse vrouwen meer dan een maatje te groot voor Phantoms Boom. Sam Van Buggenhout scoorde wel voor de Steenbakkers, maar Gernika pakte via onder meer Sandra Ygueravide met verschillende driepunters uit. Na drie kwarts flikkerde er dan ook een 41-77 stand op het scorebord in het voordeel van Gernika. In de slotperiode liet het team van coach Philip Wolk enkele mooie flitsen zien, had Sam Van Buggenhout al een “twintiger” gescoord, maar ging vooral Gernika op haar elan door. Van 54-89 ging het dan ook naar een 62-102 overwinning. Sam van Buggenhout tekende bij Phantoms voor 22 punten en 7 assists.

“Gernika was veel sterker. Ik zag echter karakter bij mijn team. Volgende week gaan we voor een beter resultaar in Spanje. Kwalificatie is niet meer aan de orde. Dat weet ik ook wel, maar we gaan daar weer een pak ervaring tanken. Belangrijk voor de toekomst,” aldus coach Philip Wolk van Phantoms Boom.

Ook Kortrijk Spurs kon niet met een stunt uitpakken. In eigen midden verloor het team van coach Philip Mestdagh na een 25-50 achterstand halfweg met 51-96 van het Italiaanse Sassari. Hanne Mestdagh en Marie Vervaet scoorden 8 punten, Ine Joris 7 punten en Josipa Juric 11 punten. Castors Braine en Namur Capitale zitten wel rechtstreeks in de poulefase van de EuroCup Women die op 26 oktober van start gaat.