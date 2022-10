Baalavond voor De Ketelaere: Milan gaat kansloos onderuit tegen Chelsea in de Champions League

‘Bad day at the office’ voor Charles De Ketelaere en AC Milan op bezoek bij Chelsea. De Rossoneri konden een stevige klap uitdelen in de race om de tweede plek in hun groep, maar kregen een 3-0 om de oren. De Ketelaere miste een grote kans.

Het moment was daar op slag van rust. Na een rush van Rafael Leao rolde de bal zomaar voor de voeten van Charles De Ketelaere. Op amper een paar meter van doel. Helaas: met zijn mindere rechter besloot ‘CDK’ te braafjes, binnen het bereik van Chelsea-doelman Kepa. De rebound werd door ploegmaat Rade Krunić voor een halfleeg doel wild over getrapt.Naar het beeld van de wedstrijd van De Ketelaere en AC Milan: er zat meer in, maar op de één of andere manier kwam het er niet uit en ging het daarna alleen maar bergaf.

Een sterke beginfase werd in de kiem gesmoord door de 1-0 van Chelsea. Wesley Fofana betaalde een beetje van de 80 miljoen die Chelsea voor hem veil had terug door op de juiste plaats te staan na geharrewar voor het Milan-doel. De Londenaars, die met één op zes begonnen waren, slaakten een zucht van opluchting.

© EPA-EFE

Grinta

Daarna leek De Ketelaere samen met de andere Rossoneri ervan overtuigd dat het geen avond voor hen zou worden. Het zelfvertrouwen was zoek, het voetbal rommelig. De grinta van de geblesseerde Alexis Saelemaekers, trefzeker in de twee vorige Champions League-matchen, werd node gemist. Na slap verdedigen bij Milan mocht Pierre-Emerick Aubameyang na rust de 2-0 maken. Op het uur deed Reece James de deur dicht met de 3-0.

Divock Origi mocht nog opdraven in de slotfase, maar meer dan een korte cameo was het niet. De Ketelaere was toen al naar de kant gehaald. Zaterdag kan hopelijk wat rechtgezet worden in de topper tegen Juventus.