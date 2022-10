De string van Astrid Stockman en een belofte van Liesbeth Van Impe: dit was ‘De allerslimste mens ter wereld’

Sopraan Astrid Stockman maakte vanavond haar rentree in ‘De allerslimste mens’. Quizmaster Erik Van Looy maakte meteen van de gelegenheid gebruik om haar af en toe te vragen een liedje te zingen. Al werden er uiteraard ook vragen gesteld en beantwoord. Liesbeth Van Impe, de hoofdredacteur van onze zusterkrant Het Nieuwsblad, deed tijdens een sterk moment ook een belofte aan Van Looy en de kijkers.

De winnaar van vanavond:

De drie kandidaten bleven de hele avond in elkaars buurt, maar in de filmpjesronde spurtte Astrid Stockman naar de overwinning.

De verliezer:

Na een spannende finale tegen Bart Cannaerts zit het er voorlopig op voor onze hoofdredacteur Liesbeth Van Impe.

(Lees verder onder de video)

De nieuwkomer van morgenavond:

Intensivist Geert Meyfroidt, winnaar van het vorige seizoen.

(Lees verder onder de video)

De beste quotes:

Astrid Stockman, over rare berichtjes: “Een meneer vroeg mij of ik een gedragen string wilde verkopen. Ik antwoordde dat de prijs 125 euro was, exclusief btw en verzendingskosten. Ik heb er niets meer van gehoord.”

***

Erik Van Looy: “Hebben jullie een favoriete munteenheid?”

Sarafian: “De mojito? Daar zit toch munt in.”

***

Van Looy: “Welk monument zou op mijn lichaam passen?”

Jeroen Van Koningsbrugge: “De Chinese muur?”

Sarafian: “Stonehenge. Dat is ook zéér oud.”

Het Mooiste moment:

“Het is een gekke periode geweest”, zei Liesbeth Van Impe na de finale. Niet lang geleden maakte ze immers bekend dat ze opnieuw kanker heeft. Maar dat hield haar niet weg uit de studio, en ze won genoeg afleveringen om door te stoten naar de finaleweken. “Ik heb vanochtend met mijn dokters afgesproken dat ze de behandeling moeten starten tussen de voorrondes en de finale. Ik kom in bloedvorm terug, dat beloof ik.”

De tussenstand

1 Bart Cannaerts (14 afleveringen)

2 Jonas Geirnaert (5 afleveringen)

3 Liesbeth Van Impe (4 afleveringen)

4 Delphine Lecompte (4 afleveringen)

5 Jelle Cleymans (4 afleveringen)