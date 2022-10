Loting scheidt Matthias Casse en grootste rivaal tot in finale WK judo

Als op het wereldkampioenschap judo in de Oezbeekse hoofdstad Tashkent (6-12 oktober) de Belgische nummer 2 van de wereld, Matthias Casse, het bij de -81 kilogram moet opnemen tegen zijn grootste rivaal, de Georgische nummer 1 van de wereld Tato Grigalashvili, zal dat pas in de finale gebeuren. Uittredend wereldkampioen Matthias Casse is immers geloot als reekshoofd van poule C terwijl Tato Grigalashvili uitkomt als reekshoofd van poule A.

Op het WK vorig jaar in Boedapest stonden beide judoka’s ook tegen over elkaar in de finale. Casse pakte toen zijn eerste wereldtitel. Maar op het laatste Europees kampioen in Sofia eind april van dit jaar versloeg de Georgiër onze landgenoot in de finale. In de kamp voor brons op de Olympische Spelen van Tokio vorig jaar was de zege dan weer voor Matthias Casse.

Sami Chouchi, onze andere landgenoot bij de -81 kg, krijgt mogelijk eerder te maken met Grigalashvili want ook hij zit in poule A. Matthais Casse en Sami Chouchi zijn vrij geloot voor de eerste ronde, net als vier andere Belgen: Mina Libeer (-57 kg), Sophie Berger (-78 kg), Jorre Verstraeten (-60 kg) en Toma Nikiforov (-100 kg).

Donderdag openen Jorre Verstraeten en Ellens Salens (-48 kg) het WK voor België. Ellen Salens begint tegen de Dominikaanse Estefania Soriano en moet het in een eventuele tweede kamp opnemen tegen de Franse nummer 1 van de wereld Shirine Boukli.