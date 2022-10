Kwalificaties WK futsal 2024: Futsalduivels hakken Oostenrijk in de pan in eerste duel

De Belgische nationale futsalploeg heeft woensdag zijn eerste wedstrijd in de kwalificaties voor het WK 2024 overtuigend gewonnen. De futsalduivels kenden in Roosdaal geen genade met Oostenrijk en haalden het met 11-0.

De wedstrijd was al na een kwartier gespeeld, met een stand van 5-0 na doelpunten van Soufian El Fakiri (4:40 en 11:47), Omar Rahou (8:19), Mohamed Dahbi Reda (10:58) en Gréllo (15:50). De troepen van Karim Bachar voegden daar nog zes doelpunten aan toe via opnieuw Rahou (26:00), Rajkovic (28:37 e.d.), Jawad Yachou (29:44), Ahmed Sababti (35:17) en Steven Dillien (36:11 en 37:56).

De volgende opdracht voor de futsalduivels staat zaterdag in Tbilisi tegen Georgië, het derde land in de poule van de Belgen, op het programma. De terugwedstrijden volgen volgend voorjaar.

© Geert Tresignie (GTG)

De twaalf groepswinnaars en de beste vier tweedes stoten rechtstreeks door naar de eliteronde. De overige acht tweedes spelen barrages. Portugal is de regerende wereldkampioen. Vorig jaar versloegen de Portugezen in de finale in Litouwen Argentinië met 2-1.