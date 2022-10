Jan Jambon laat chauffeur “heel zelden” te snel rijden: “Maar alleen als we ergens echt heel dringend moeten zijn”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gaf woensdagavond in de Vier-talkshow ‘De tafel van vier’ toe dat hij zijn chauffeur “heel zelden” de opdracht geeft om te snel te rijden. “Maar alleen als we ergens echt heel dringend moeten zijn”, aldus Jambon.

Presentator Gert Verhulst vroeg woensdagavond aan al zijn gasten, Jambon incluis, of ze iets gemerkt hadden van de flitsmarathon in ons land. Jambon zei van niet. “En dat is twee keer goed nieuws”, aldus de minister-president. “Ten eerste dat ze goed opgesteld stonden en ten tweede dat we niet geflitst zijn.”

Verhulst ging door en vroeg of de minister-president af en toe te snel reed. “Ik heb het voorrecht om een chauffeur te hebben”, zo luidde het antwoord. “En dat zijn heel voorzichtige mensen. Alleen als ik de opdracht geef en we moeten ergens heel dringend zijn, dan...”