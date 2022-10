Gefrustreerde topdarter mishandelt Belgische speelster (en collega): “Hij moet levenslang geschorst worden”

Ophef in de dartswereld. Tijdens de Spanish Open in Gandia verloor José Justicia de controle. De Spaanse profdarter mishandelde meerdere vrouwelijke speelsters.

“Ik was al naar huis, dus ik weet niet wat er precies gebeurd is. Wat ik gehoord heb is dat hij Patricia (De Peuter, red.) geduwd en geslagen heeft, en Fiona (Roberts, red.) van Ierland ook geslagen en een kopstoot gegeven gaf. Als dit waar is, moet hij levenslang geschorst worden.”

Aan het woord is Vicky Pruim, Belgische dartsspeelster onder Zweedse vlag die samen met de Antwerpse De Peuter gooide in Spanje. Met succes overigens. Maar het sportieve werd overschaduwd door de woede-uitbarstingen van Justicia, de nummer 106 van de wereld. Bij de PDC wel te verstaan, de belangrijkste dartsbond waarin ook onder anderen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts actief zijn. De Spanish Open was een organisatie van de WDF, de bond voor semi-profs.

“Hij was ingeschreven om te spelen, maar er waren een paar gaan klagen omdat hij een tour card van de PDC heeft”, aldus Pruim. “Daardoor mocht hij geen WDF-toernooi spelen. Toen ze hem geschrapt hadden, flipte hij. Ik ken hem niet persoonlijk, maar Patricia en Fiona gaan dit niet uit hun duim zuigen. Fiona is er ook mee naar de politie gegaan. Wie weet tot wat hij nog instaat toe is...”

Het verhaal deed al snel de ronde op sociale media. Blijkbaar zou Justicia het niet geapprecieerd hebben dat Fiona Roberts tegelijkertijd met hem door de (enige) deur richting de zaal wilde gaan. Na twee keer “raak me niet aan” gezegd te hebben, sloeg de Spanjaard de Ierse in de maag om haar vervolgens een kopstoot te geven.”

“Ja, dat is zo. Maar het is oké hoor. Ik was slechts één vrouw in een rij van vrouwen die hij mishandelde dit weekend”, aldus Roberts op Facebook.

José Justicia heeft de bijnaam ‘The Joker’. Hij is sinds 2018 actief in de PDC en werkte zich via de Challenge Tour op naar een profkaart. De Spanjaard haalde twee jaar geleden de tweede ronde van het WK, was drie keer deelnemer aan de UK Open en twee keer actief op de World Cup of Darts.