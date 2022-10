Yellow Tigers kloppen Argentinië en blijven dromen van kwartfinale op WK

De Yellow Tigers maken nog steeds kans op een WK-kwartfinale. Na de nederlaag tegen Japan was een zege tegen Argentinië een must. Herbots (28) en co moesten knokken, maar stelden niet teleur: 3-0. Een stuntzege zaterdag tegen Brazilië (FIVB 2) of zondag tegen China (FIVB 5) volstaat voor een plek bij de beste acht landen van de wereld.

Enkel de eerste vier teams in de poule stoten door naar de kwartfinale. Geen evidente klus voor de Tigers, met onder meer Italië, Brazilië, Japan, China en Nederland als concurrenten. Met Argentinië trof België woensdagavond op papier een taaie, maar wel haalbare tegenstander.

Na een studieronde in de openingsset was de Belgische trein al snel vertrokken. Argentijns speerpunt Mercado werd goed onder controle gehouden, de receptie en verdediging stonden op punt. Daardoor konden Van de Vyver en later Van Sas zeer vlot verdelen. De Truiense Britt Herbots, die met 28 punten wéér topscorer zou worden, was in set één meteen goed voor maar liefst 14 punten. Argentinië zag sterretjes.

© BELGA

Sterk Limburgs trio

Bij 5-1 in set twee leek België opnieuw goed op weg. Maar dan gingen de Tigers plots twijfelen. In één ruk ging het naar 5-10 (!). Bij Van Gestel draaide het even vierkant. Tijd om wakker te schieten. Janssens toonde zich cruciaal met enkele sterke bloks en een prima ingevallen Jodie Guilliams vervolledigde een sterk Limburgs trio. Lemmens serveerde immers uitstekend en Herbots begon weer te scoren. Argentinië, dat duidelijk haar niveau had opgekrikt, boog uiteindelijk pas in het slot. Jawel, Britt Herbots maakte het af voor 2-0. Toch een kleine zucht van opluchting bij de Tigers.

© BELGA

Vechtvolleybal

Op hetzelfde topniveau als tegen Italië en Nederland acteerde België ook in set drie niet. Het neigde bij momenten net iets meer naar vechtvolleybal, maar de Tigers toonden ook dat onder de knie te hebben. Dat bleek nodig, want Argentinië bleef aandringen tot in moneytime: 22-22. Hét moment voor Janssens om zich te onderscheiden. Eerst kwam ze met een belangrijk killblock op de proppen, even later maakte ze het knap af op de tweede matchbal. België deed zo wat het moest doen en heeft nu twee dagen rust. Zaterdag (17 uur) en zondag (12.30 uur) volgen absolute topwedstrijden, tegen respectievelijk Brazilië en China. De Tigers zullen boven zichzelf moeten uitstijgen om te stunten en zo door te stoten naar de kwartfinale.

Sets: 25-16, 25-23, 25-23.

België: Van de Vyver, Herbots, Lemmens, Janssens, Van Gestel, Van Avermaet, libero: Rampelberg. Vielen in: Van Sas, Guilliams, Stragier.