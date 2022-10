Ex-vrouw onthult schilderij Peter R. de Vries

Misdaadjournalist Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 geliquideerd in hartje Amsterdam. Jacqueline, die 35 jaar met Peter was getrouwd, maakte het kunstwerk van haar ex-man maakte als eerbetoon. Op Instagram onthult ze het resultaat: “Begin van dit jaar groeide de behoefte om hem te schilderen. Belangrijk voor mij was dat ik hem wilde schilderen zoals ik hem herinner: liefdevol, trots en nieuwsgierig.”

Peters ’nalatenschap’ heeft Jacqueline proberen weer te geven aan de hand van krantenartikelen die betrekking hebben tot zowel zijn leven als carrière. “Ik ben begonnen met het verwerken van zijn originele geboortekranten: De Telegraaf (zijn eerste werkgever), De Volkskrant en het Algemeen Handelsblad (NRC) van 14 november 1956. Ik ben geëindigd met De Telegraaf, van de dag dat we afscheid van hem hebben moeten nemen.”

Hartverwarmend

Naast kranten heeft Jacqueline ook brieven en reacties verwerkt van burgers, die waren neergelegd bij de bloemenzee aan de plaats waar Peter vorig jaar zomer werd neergeschoten. “Het was troostend en hartverwarmend hoe Nederland massaal heeft gereageerd. Peter was met regelmaat de waakhond over politie en justitie, zijn grote rechtvaardigheidsgevoel was zijn belangrijkste drijfveer.” Om die kant te belichten, heeft de kunstenares ook delen van het Wetboek van Strafrecht verwerkt in het portret.

Het schilderij blijft in de familie, maar gaat ‘in bruikleen’ naar het museum Beeld en Geluid, naast het Mediapark in Hilversum. “Een prachtige plek waar iedereen het kan zien. Ik heb het met veel liefde gemaakt voor onze fantastische kinderen Kelly en Royce. Het was voor mij een mooi en helend proces, het is Peter zoals ik hem altijd zal herinneren”, licht Jacqueline toe.

Ook zoon Royce deelt het schilderij van zijn moeder op sociale media. “Vandaag heeft mijn moeder dit schilderij van mijn vader onthuld. Ze heeft hem op een prachtige manier neergezet, echt zoals wij hem kennen. Trots!”