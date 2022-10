België opent WK-kwalificatiecampagne met ruime zege tegen Oostenrijk

In het nieuwe Belleheide Center in Roosdaal startte België de nieuwe WK-kwalificatiecampagne woensdagavond met een overtuigende 11-0-zege tegen Oostenrijk. Halfweg stond het al 5-0 nadat El Fakiri en Rahou de score openden uit corners.

Aan het einde van de eerste helft traden de Limburgers van FULL Hasselt op het voorplan. Kenneth Vanderheyden was tot drie keer toe dicht bij een doelpunt. Een scherpe Dries Vrancken pakte uit met enkele fraaie reddingen en stond zes minuten na de rust zijn plaats af aan Mustapha Idrissi. De Red Devils liepen nog uit naar dubbele cijfers, na onder meer een pareltje van – wie anders dan – Omar Rahou. De scherpschutter verraste de Oostenrijkse doelwachter door de bal tussen de benen te klemmen en in een pirouette op het juiste moment weer te lossen. Oostenrijk was op tienmeter zelfs geen eerredder gegund.

Doelpunten: 5’ El Fakiri 1-0, 9’ Rahou 2-0, 11’ Dahbi 3-0, 12’ El Fakiri 4-0, 16’ Grello 5-0, 26’ Rahou 6-0 29’ owngoal 7-0, 30’ Yachou 8-0, 36’ Sababti 9-0, 34’ Dilliën 10-0, 38’ Dilliën 11-0

© Geert Tresignie (GTG)

