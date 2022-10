Oekraïense soldaat getuigt over gevangenschap: “Stokslagen, elektrische shocks en naalden onder de nagels”

Een van de Oekraïense soldaten die vrijkwamen bij een ruildeal met Russische gevangenen heeft in een interview aan het Britse Sky News verteld over wat hij allemaal doormaakte in zijn gevangenschap. “Alsof ik in een concentratiekamp zat.”

Mychajlo Dianov werd in mei door de Russen gevangen genomen bij het beleg van Marioepol, waar hij de staalfabriek hielp te verdedigen. In september kwam er een einde aan zijn gevangenschap, dankzij een deal waarbij 215 Oekraïense gevangenen vrijkwamen in ruil voor 50 Russen. Voor de Britse zender Sky News deed hij het verhaal van de barre omstandig­heden waarin hij en de andere Oekraïense gevangenen werden vastgehouden in de Olenivka-gevangenis in Donetsk.

Hij verloor in die vier maanden meer dan 40 kilo. ‘Het was onmogelijk om er te eten’, legt hij uit. ‘Je kreeg 30 seconden voor elke maaltijd. Het brood was ook keihard. Mannen bij wie de tanden uitgeslagen waren, konden het niet op tijd naar binnen werken.’

© rr

De gevangenis omschrijft hij als ‘een concentratiekamp’ waar mannen geregeld in eenzame opsluiting geplaatst werden of gemarteld werden omdat ze een of andere bes van de grond opgeraapt hadden om op te eten. Hij vertelt ook hoe ze geslagen werden met stokken, elektrische schokken toegediend kregen of hoe er naalden onder hun nagels gestoken werden. ‘Ze behandelden ons als beesten.’

Operatie zonder verdoving

De gebouwen van de gevangenis waren geschikt voor een 150-tal gevangenen, maar ze zaten er opeengepakt met 800. De omstandigheden waren er zo slecht dat Dianovs spieren flink verzwakt zijn en gewoon stappen al een hele uitdaging is.

Sky News waarschuwt dat het verhaal van Dianov moeilijk te verifiëren is, omdat de toegang tot de gebieden onder Russische controle uiterst moeilijk is. De zender zegt wel andere getuigenissen gehoord te hebben die een gelijkaardig geluid laten horen. Een andere gevangene die ook bij dezelfde gevangenenruil vrijkwam, heeft het bijvoorbeeld ook over ‘een concentratiekamp’ en beschrijft gelijkaardige taferelen.

De fysieke toestand van Dianov valt in ieder geval moeilijk te ontkennen. Ook op foto’s van bij zijn vrijlating ziet hij er uitgemergeld uit.

Tijdens zijn gevangenschap werd hij ook ‘behandeld’ voor een wonde aan de arm. Hij werd geopereerd zonder verdoving. Dianovs arm groeide nadien scheef aan elkaar en er zullen nog heel wat medische zorgen nodig zijn om die schade te herstellen. Maar de emotionele schade is ongetwijfeld nog veel groter.