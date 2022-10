Elise Mertens knokt zich naar kwartfinales in Monastir

Mertens versloeg in de tweede ronde (achtste finales) de Griekse kwalificatiespeelster Despina Papamichail (WTA 175) in drie sets: 5-7, 6-1 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 28 minuten.

De 26-jarige Limburgse, het vijfde reekshoofd, versloeg in de eerste ronde de Roemeense Jaqueline Cristian (WTA 82) in tweemaal 6-1. De partij duurde amper 57 minuten. In de kwartfinales wacht het Kroatische vierde reekshoofd Petra Martic (WTA 41) of de Japanse Moyuka Uchijima (WTA 124).