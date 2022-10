Vergeet glühwein: ‘Hot Aperol’ wordt hét winterdrankje (en het is niet moeilijk om te maken)

Staat er in je kast nog een scheutje Aperol? Wacht niet op een zomers terras, maar sip van een ‘Hot Aperol’ voor je open haard of onder een fleecedekentje. Zonder de traditionele cava, maar mét warme wijn en appelsap.

Voor een kerstmarkt is het misschien nog wat vroeg, maar het is altijd wel ergens vijf uur. Geen zin in een Irish coffee of ouderwetse glühwein? In Duitsland is de ‘Hot Aperol’ al jarenlang een klassieker.

Voor de winterse variant van Aperol Spritz laat je de cava in de koelkast, maar voeg je droge witte wijn en appelsap toe aan je aperitief. Klein gelukje: alles met de bitterzoete likeur is lekker én gelukkig niet moeilijk om te maken.

Ingrediënten

• 90 ml Aperol

• 300 ml droge witte wijn

• 150 ml appelsap

• 30 ml sinaasappelsiroop

• 1 sinaasappel in schijfjes

Eventueel voor de garnering

• kaneelstokje

• steranijs

• takje munt

Zo maak je Hot Aperol

• Snijd eerst de sinaasappel in schijfjes. Leg een schijfje aan de kant voor de garnering straks.

• Verwarm vervolgens langzaam de Aperol, de witte wijn, het appelsap en de sinaasappelsiroop in een steelpannetje. Laat je brouwsel niet koken, want dan verdampt de alcohol natuurlijk.

• Serveer je ‘Hot Aperol’ (in een hittebestendig glas!) met een schijfje sinaasappel, een kaneelstokje en steranijs. Een takje munt oogt zeker ook mooi. Schol!