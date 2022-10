Organisatie verwacht emotionele laatste editie Play Festival nu MOD deuren sluit

Hasselt

Komend weekend staat de laatste editie van het Play Festival in de Muziekodroom op het programma. Begin volgend jaar sluit het Hasseltste muziekcentrum de deuren voor onbepaalde duur. Het Play Festival is het laatste grote evenement dat het centrum volledig zelf organiseert. Het belooft dus een emotionele tweedaagse te worden. Eén van de groepen op de affiche is Whispering Sons. De Limburgse band gaat de MOD missen. Ze hopen dan ook op een knaller van een afscheidsfeest.