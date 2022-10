CHAMPIONS LEAGUE. Leipzig pakt eerste punten in groepsfase, Salzburg wint met het kleinste verschil

Op de derde speeldag in groep F van de Champions League heeft Salzburg met 1-0 gewonnen tegen Dinamo Zagreb. Noah Okafor (71.) scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd op strafschop.

Ignace Van der Brempt bleef bij Salzburg op de bank. Door de zege klimt Salzburg voorlopig naar de leidersplaats in groep E. Dinamo Zagreb staat voorlopig derde. AC Milan en Chelsea komen later in actie.

Ook op de derde speeldag in groep F heeft Leipzig met 3-1 gewonnen tegen Celtic. De doelpunten van Leipzig werden gescoord door Nkunku (27.) en André Silva (64. en 77.), Jota kon na 47 minuten tegenscoren voor Celtic. Door de zege staat Leipzig derde in groep F met drie punten. Celtic staat laatste met 0 punten. Real en Sjachtar Donetsk treffen elkaar later nog.