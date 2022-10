West Ham-trainer David Moyes verwacht geen walk-over: “Anderlecht is een trotse ploeg die zich thuis niet zomaar gewonnen zal geven”

Everton, Manchester United, Real Sociedad, Sunderland en nu West Ham United. David Moyes is een trainer die zijn strepen al verdiend heeft. Morgen treft hij Anderlecht in de Conference League. Die derde Europese beker is geen prioriteit, zo geeft hij toe, en toch zou hij het graag goed doen. “Ons Europese parcours heeft ons vorig jaar veel vreugde geschonken en daar hopen we nu weer op”, klinkt het. West Ham haalde toen de halve finales van de Europa League.

“Gaan jullie vanavond een Belgisch biertje drinken? Good stuff.” David Moyes begint met de belangrijke zaken des levens. Over naar een belangrijke bijzaak: voetbal. Er is een stevige parallel te trekken tussen de seizoensstart van West Ham en die van Anderlecht: Europees gaat het goed, maar in de competitie is daar geen sprake van. De Londenaren kwamen in de degradatiezone terecht, maar hebben zichzelf afgelopen zaterdag met een 2-0 zege tegen Wolverhampton wat ademruimte geschonken. Ze zijn nu vijftiende.

“We proberen terug in het momentum van vorig jaar terecht te komen”, zegt coach David Moyes. “Ik geef mijn spelers veel vrij, met dat drukke programma, in de hoop ze af en toe wat te laten bekomen en zowel mentaal als fysiek weer op hun topniveau te laten komen. Ik voel wel dat we weer op de goeie weg zijn. De teamspirit zit goed en afgelopen weekend was er duidelijk beterschap in ons spel.”

Na de slappe resultaten van paars-wit de voorbije weken, heerst in België het beeld dat Anderlecht tegen West Ham geen kans maakt, maar daar wil Moyes niet vanuit gaan. “Het blijft een van de grootste clubs in de Europese geschiedenis”, benadrukt de Schot. “We mogen Anderlecht zeker niet onderschatten. Het is een trotse ploeg die zich thuis niet zomaar gewonnen zal geven. Europees doen ze het goed. Ze slikten nog geen enkel doelpunt en zullen dus moeilijk te kloppen zijn. Tegen een club uit de Premier League spelen zal hun ook wel energie geven. En ze ruiken natuurlijk de kans om boven ons aan de leiding te komen in de groep.”

Jan Vertonghen zei eerder vandaag dat Europees voetbal voor Engelse clubs niet echt van tel is. Daar kan een kans liggen voor Anderlecht. “De Premier League is de prioriteit, daarin moet ik hem gelijk geven”, zegt Moyes over de uitspraak van Vertonghen. “Maar ons Europees parcours heeft ons vorig jaar veel vreugde geschonken en daar hopen we nu weer op. Dit is ook een kans om spelers in actie te laten komen die wedstrijdritme nodig hebben.”

© REUTERS

Marktwaarde van 80 miljoen

Wie morgen alvast geen rust zal krijgen is sterkhouder Declan Rice, de jonge defensieve middenvelder van West Ham en de Engelse nationale ploeg met een marktwaarde van 80 miljoen euro. “Het is ongelofelijk hoe belangrijk hij is geworden op korte tijd”, zegt Moyes over hem. “En dan bedoel ik zowel bij ons als bij Engeland. Bij de nationale ploeg zie ik hem samen met Harry Kane als de belangrijkste speler.”

Rice kwam zelf ook even aan het woord. Hij trad zijn coach bij. “Ik zie Anderlecht als een Europese topclub”, klonk het. “Toen ik de loting zag, wist ik meteen dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Jan Vertonghen speelt er en Josh Cullen had er ook goeie dingen over te vertellen.”

Moyes kreeg afsluitend ook vragen over de Europese finale tussen Anderlecht en West Ham in 1976. Niet alleen in Brussel wordt daar nog regelmatig aan teruggedacht. “Ook in West Ham is dat nog altijd een gespreksonderwerp”, klinkt het. “Zowel binnen de club als in de pers blijft daarover gesproken worden.”