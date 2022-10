Amerika gaat al plat voor ‘Taylor Swift Fanparty’, nu is er ook de eerste in België

Vijf uur aan een stuk luisteren naar muziek van één en dezelfde artiest. Voor velen zou het een straf zijn, maar niet voor de fans van Taylor Swift. In de Verenigde Staten lopen ze namelijk al een jaar storm voor de zogenaamde ‘fanparty’s’ voor de ‘Shake it off’-popster. Met zelfs een tour langs verschillende concertzalen over het hele land. Nu wordt er ook voor het eerst zo’n party in België georganiseerd, in de Antwerpse concertzaal Trix. “De hele avond lang worden er enkel Swift-hits gedraaid, en niets anders.”