“Britse koning Charles III wordt officieel gekroond op 3 juni 2023”

De datum is symbolisch, want op 3 juni zou het bijna precies zeventig jaar geleden dat zijn moeder, Elizabeth II, in 1953 (2 juni) werd gekroond. Zij was toen officieel al meer dan een jaar lang de monarch door het overlijden van haar vader George VI in februari 1952.

De kroning zal gebeuren tijdens een ceremonie in Westminster Abbey. Verwacht wordt dat de ceremonie kleiner en bescheidener zal zijn dan die van koningin Elizabeth II destijds. Wel zullen ook vertegenwoordigers van andere (geloofs)gemeenschappen zullen uitgenodigd worden.

Bij de kroning van de Queen waren meer dan 8.000 gasten uit 129 landen aawezig. Daarvoor werden speciale platforms geplaatst. Uit veiligheidsoverweging mogen nu maximaal 2.000 mensen in de kerk aanwezig zijn

In juni volgend jaar zal Charles 74 jaar zijn. Hij wordt daarmee de oudste persoon ooit die gekroond wordt in de Britse geschiedenis. Zijn echtgenote, koningin-gemalin Camilla zal aan zijn zijde staan.