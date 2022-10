Getuigen aan het woord over doodschieten agent Amaury: “’What the fuck is dit’, vroeg ik me af toen het schot viel”

In het Tongerse assissenhof getuigden woensdag onder anderen nog de taxichauffeur en Jeffrey B., een inzittende van de taxi waarin later de schutter, zijn broer Cyril en kameraad Mark plaatsnamen. “What the fuck is dit, vroeg ik me af toen ik zag dat een politieman neergeschoten was. Ik en mijn kameraad wilden niet dat de drie anderen in de taxi zouden stappen”, aldus Jeffrey.

De taxichauffeur had al twee Nederlanders aan boord die een derde metgezel zochten die bij baldadigheden betrokken was geweest. De chauffeur was dus met die twee Nederlanders al aan het politiecommissariaat in Spa poolshoogte gaan nemen, maar ze waren daar weggestuurd omdat die metgezel niet in het politiekantoor zat. Uiteindelijk stapten na goedkeuring van de taxichauffeur ook Yvo Theunissen, zijn broer Cyril en kameraad Mark in. Er zaten dus vier personen op de achterbank, waarna de politieploeg met Amaury Delrez en Ghislain Schils hen voor controle tegenhield.

Na het ene dodelijke schot op Amaury Delrez dook de chauffeur weg onder de stuurkolom, omdat hij schrik had. Hij hoorde een agent roepen “zij zijn het” en nadien volgden nog schoten. “Er heeft iemand mij bij de arm vastgegrepen, terwijl die een wapen vasthad. Ik had schrik. Iemand anders zei ‘niet doen, niet doen’. Ik ben dan weggereden en heb de twee Nederlanders nog op hun bestemming afgezet, want ze hadden betaald”, vertelde de chauffeur. In het onderzoek was geopperd dat Yvo mogelijk de taxi wilde stelen om weg te rijden.

Voorzitter Dirk Thys fronste de wenkbrauwen bij die houding van de taxichauffeur. “Ik neem aan dat u daar de schrik van uw leven beleeft. Waarom reed u niet ergens naar het politiecommissariaat?”, vroeg Thys. “Er was eerder die nacht niemand in het politiecommissariaat. Ik was geterroriseerd. Toen ik naar de taxistand in Spa reed, ben ik door vijf of zes gewapende agenten onderschept. Ze doorzochten de taxi. Dat maakte opnieuw indruk op mij. Die agenten zeiden dat ze me dan later zouden contacteren”, vertelde de chauffeur.

“U bent een van de onverantwoordelijke personen in het dossier”, zei aanklager Ken Witpas. “U hebt de plaats delict verlaten waar een mens gedood is geweest. Er zijn zelfs mensen van hun vrijheid beroofd geweest, ten onrechte. Ik geef u de raad dat mee te nemen als u naar huis rijdt.” De chauffeur repliceerde: “Ik kan u verzekeren dat ik sinds het is gebeurd getraumatiseerd ben.”

Donderdag is de laatste dag van het getuigenverhoor met onder meer de toxicoloog, Yvo’s broer Cyril en in de namiddag de echtgenote van de doodgeschoten politieman.