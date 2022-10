Camille krijgt hoofdrol in muzikale telenovelle op VTM

Na haar rol in ‘#LikeMe’ krijgt Camille Dhont de hoofdrol in een nieuwe telenovelle voor VTM. — © VTM

Drie jaar geleden begon haar steile opklim naar het succes met een rol in de populaire jeugdserie ‘#LikeMe’, binnenkort gaat Camille Dhont (21) opnieuw acteren. Ze krijgt de hoofdrol in een nieuwe telenovelle van VTM waar, toeval of niet, muziek opnieuw centraal in zal staan. “De combinatie van zingen, dansen en acteren: dat is hoe het sprookje voor mij zo’n drie jaar geleden is begonnen”, zegt de zangeres zelf.