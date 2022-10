Donderdag op bezoek bij AA Gent: de Zweedse competitieleider Djurgarden. Met twee ex-Buffalo’s in de rangen: de geflopte middenvelder Magnus Eriksson (32) en de al even vergeten aanvaller Gustav Wikheim (29). Uw krant facetimede met de Noor met Braziliaans bloed, die een “frustrerende” tijd kende in ons land. “Ik kan mijn speeltijd in de Ghelamco Arena verdubbelen…”