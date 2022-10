Queer-serie ‘Roomies’ krijgt een plekje op de latere avond op Eén

De reeks gaat over de zoektocht van twee twintigers naar hun identiteit en hoe je volwassen wordt. Hoofdpersonages Bibi en Ama trekken bij elkaar in op een appartement in Brussel, in de hoop een betere versie van zichzelf te worden. Ondanks hun verschillende levensstijlen en uiteenlopende karakters denken de kersverse huisgenoten er samen helemaal klaar voor te zijn.

De reeks is geschreven en wordt geregisseerd door jonge talenten Flo Van Deuren en Kato De Boeck, die eerder de kortfilm Echo uit de Lockdown-reeks maakten voor Eén.

Opkomend talent Ahlaam Teghadouini (Grond) en Laura De Geest spelen de hoofdrollen. Daarnaast zijn onder anderen Martha Canga Antonio, Romy Louise Lauwers, Dominique Van Malder en Zouzou Ben Chikha te zien.