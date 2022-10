Opvallend: AA Gent-tegenstander Djurgarden mist speler door verkrachtingszaak

AA Gent zal donderdagavond in elk geval geen rekening moeten houden met Amadou Doumbouya. De 19-jarige Guineeër reisde niet met zijn Zweedse ploeg af naar Gent: “Hij is door de club geschorst in het kader van een politiezaak”, was de afgemeten verklaring van Djurgarden-coach Thomas Lagerlöf. Doumbouya kwam maandag dan ook in opspraak nadat een vrouw hem beschuldigde van verkrachting.

De advocaat van Doumbouya verklaarde – nadat zijn cliënt ook effectief werd aangehouden - alvast dat de jonge rechterflankaanvaller alles ontkent. Het Zweeds openbaar ministerie bevestigde ondertussen dat er wel degelijk een onderzoek loopt naar Doumbouya die recent nog scoorde in het Conference League-duel tegen Molde. Donderdag zou het Zweeds gerecht beslissen of de Guineeër al dan niet in voorhechtenis blijft.

(ssg)