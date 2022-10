Hasselt

De zestiende editie van ‘Student Take Off’ in Hasselt, de studentikoze start van het academiejaar, is op gang getapt door rector Vanheusden van UHasselt en algemeen directeuren Marc Vandewalle (UCLL) en Ben Lambrechts (PXL). Zij vulden, naar traditie de eerste ‘echte’ glazen en nadien stroomde het bier lustig verder.