Bayer Leverkusen grijpt in: Europese tegenstander van Club Brugge zwiert trainer op straat, Xabi Alonso is opvolger

Bayer Leverkusen neemt na een dramatische start van het seizoen afscheid van coach Gerardo Seoane. Dat heeft de Duitse club, pas zeventiende en voorlaatste in de Bundesliga, woensdag gemeld. De Spaanse voormalige topvoetballer Xabi Alonso neemt het roer over.

Leverkusen kon dit seizoen nog maar eenmaal winnen en telt na acht speeldagen in de Bundesliga vijf punten. Alleen rode lantaarn Bochum doet slechter. Ook in de Champions League loopt het eerder moeizaam voor de Duitsers, die na een 2-0 zege op de tweede speeldag tegen Atlético Madrid drie punten tellen na drie speeldagen. Op de eerste speeldag was Club Brugge met 1-0 te sterk. Dinsdag verloor Leverkusen nog met 2-0 bij Porto.

De 43-jarige Zwitser was sinds de lente van 2021 T1 bij Leverkusen, dat meteen een opvolger in huis haalt met Xabi Alonso. De 40-jarige Spanjaard voetbalde in het verleden voor onder meer Liverpool, Real Madrid en Bayern München maar heeft als coach nog geen ervaring op het hoogste niveau. Hij was jeugdtrainer bij Real en vanaf 2019 beloftencoach bij Real Sociedad, waar hij zijn voetbalcarrière begon. Alonso was ook even in beeld bij… Club Brugge.