Benjamin Declercq wint in Zele, maar Liam Slock tankt vertrouwen: “Met een gerust gemoed de winter in”

Benjamin Declercq was de sterkste in Zele. — © EWT

Declercq was samen met Jonas Geens (Van Mossel Cycling Team), Liam Slock (beloften Lotto-Soudal), de Ierse kampioen Rory Townsend, Dylan Vandestorme (EFC-L&R), Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen Baloise), de Brit Adam Lewis (Saint-Pirain CT), de Nederlander Cees Bol (Team DSM) en zijn landgenoten ploegmakkers Thijs de Langhe en Jaap Roelen (Team Metec) en Max Kroonen en Nick van der Meer (Team Volker Wessels Cycling Team) op meer dan 90 kilometer van het einde in de aanval gegaan. Het twaalftal liep maximaal 40 seconden uit. Maar een groep van eerst twintig en later twaalf achtervolgers kreeg de kloof toch nooit helemaal dicht.

“In de slotronde raakte de verstandhouding vooraan zoek. Iedereen zag zijn kans schoon om te winnen en wilde de spurt afwachten. Daarvan heb ik geprofiteerd om samen met Lewis en Van der Meer weg te rijden”, vertelde Benjamin Declercq bij de huldiging op het podium.

“In de laatste honderden meters kwamen de anderen nog aansluiten, maar we hadden de spurt toen al ingezet. Ik ben heel blij met deze overwinning in een wedstrijd die we toch met een gemiddelde snelheid van 46,5 kilometer hebben afgewerkt en die door de wind en het vele draaien en keren behoorlijk lastig was. Dit is alvast een opsteker in de zoektocht naar een nieuw contract voor volgend jaar”, aldus de jongere broer van Quick-Step-prof Tim Declercq.

Even gelukkig als de winnaar zat even verder ook Liam Slock na te hijgen. De jonge Lochristinaar werd met een tiende plaats eerste Oost-Vlaming en daar was hij heel tevreden mee.

“Dit is pas mijn tweede wedstrijd nadat ik door ziekte twee maanden langs de kant moest blijven”, zei Liam Slock. “Vorige zaterdag reed ik al in Stekene, maar daar konden we toen nooit voorop blijven. Ook nu was ik naar Zele gekomen om de koers mee te maken. Ik ben al in de eerste ronde voorop gaan rijden. Maar uiteindelijk duurde het meer dan een uur voor ik samen met twee anderen een kloofje kon slaan. Even later waren met twaalf. We zijn de hele koers voorop kunnen blijven, maar echt super was de verstandhouding nooit. Ik had de indruk dat enkele renners niet echt voluit gingen.”

Toch was in de laatste 10 kilometer het vat ook bij Slock leeg.

“Toen de drie man wegreden, had ik geen reactie meer in de benen. Ik heb me in de laatste drie kilometer nog wel aan de kop van ons groepje gezet, anders was het peloton ons nog op de nek gevallen en had ik mogelijk geen prijsje meer. Nu hou ik toch nog iets over aan mijn inspanningen.”

Liam Slock rijdt volgend weekend nog twee kermiswedstrijden bij de eliterenners zonder contract en dan gaat de riem er even om zich voor te bereiden op het grote werk als prof bij Lotto.

“Natuurlijk begin ik er met een beetje nervositeit aan. Het is toch een enorme stap. Maar langs de andere kant doet de prestatie van vandaag me toch wel goed en geeft het me vertrouwen. In november is er al een teambuilding met de nieuwe ploegmakkers. Ik kijk er in elk geval naar uit. Dit wordt een unieke kans die ik met mijn twee handen wil grijpen”, aldus het jeugdproduct van het Van Moer Logistics Cycling team.