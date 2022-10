Auto over de kop in Hechtel, chauffeur uit Genk gewond afgevoerd

Woensdagnamiddag ging in Hechtel op de Hasseltsebaan een wagen over de kop en belandde in de gracht. De lichtgewonde bestuurder (31) uit Genk werd door Ambuce overgebracht naar het ziekenhuis in Heusden-Zolder. De brandweer van Leopoldsburg kwam ter plaatse voor technische bijstand. Samen met de ambulanciers haalden ze de chauffeur uit zijn wagen. Het ongeval zorgde wel voor lange file op de Noord-Zuidverbinding in de richting van Hasselt, en ook vanaf Houthalen in de tegenovergestelde richting.

gvb/ppn