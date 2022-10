Rode Duivel Dries Mertens geniet van vrije week en maakt na al die jaren nog steeds indruk op zijn Kat

De Turkse Süper Lig ligt even stil voor Galatasaray (er zijn 19 teams waardoor er elke week eentje ‘bye’ is) en dus had Dries Mertens tijd zat om erop uit te trekken met zijn gezin. De Rode Duivel keerde, hoe kan het ook anders, terug naar de Baai van Napels. Woensdag bezocht hij samen met vrouw Kat Kerkhofs en zoontje Ciro Romeo het eiland Ischia.