Nu de geannexeerde gebieden in Oekraïne in de ogen van het Kremlin definitief tot het ‘moederland’ behoren, mogen ze volgens Poetin met alle middelen verdedigd worden. Dus ook met zogeheten “tactische nucleaire wapens”. Maar wat zijn dat nu eigenlijk? Kunnen ze Rusland aan de overwinning helpen? En heeft het Westen ook zulke wapens in zijn arsenaal?