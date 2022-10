Rusland en Oekraïne claimen allebei controle over kerncentrale van Zaporizja

De kerncentrale in Zaporizja. — © AFP

Zowel Rusland als Oekraïne claimen dat ze de controle hebben over de kerncentrale van Zaporizja. Moskou deed dat met een decreet dat ondertekend is door president Vladimir Poetin, terwijl het hoofd van de Oekraïense kernenergiemaatschappij Energoatom, Petro Kotin, zegt dat hij de controle van de centrale op zich neemt. Zaporizja is een van de vier Oekraïense provincies die Rusland wil annexeren.

“De regering zorgt ervoor dat de nucleaire faciliteiten van de centrale worden aanvaard als federaal eigendom”, staat er te lezen in het Russische decreet. Dat is uitgevaardigd in de aanloop naar een bezoek van de topman Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA), Rafael Grossi, aan Oekraïne en Rusland.

Rusland heeft besloten vier Oekraïense provincies te annexeren en Zaporizja is er een van. De grootste kerncentrale van Europa staat volgens het Kremlin nu in Rusland en zou moeten worden gerund door de Russische specialisten in kernenergie.

Het is niet duidelijk of de Russen van plan zijn het personeel te vervangen. Ondanks de oorlog die al meer dan zeven maanden duurt, functioneert de kerncentrale nog steeds en is ze goed voor ongeveer een vijfde van de energiebehoefte van Oekraïne.

Kort na de start van de Russische invasie in Oekraïne kreeg Moskou de kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Oekraïne en West-Europa, in handen. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan beschietingen en bombardementen uit te voeren op de centrale.