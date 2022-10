Opec-landen en Rusland schroeven olieproductie fors terug

De forse verlaging van de olieproductie komt niet uit de lucht gevallen. Al voor de bijeenkomst van de Opec en Rusland – samen Opec+ – woensdagmiddag in Wenen, werd ervan uitgegaan dat de olielanden dat van plan waren. De afgelopen dagen deed ook het cijfer van twee miljoen vaten per dag de ronde.

De Opec en Rusland willen met deze daling van de olieproductie – de grootste sinds 2020 – een eind maken aan de terugval van de olieprijs. Die is de voorbije zes maanden gezakt van 120 dollar naar net iets meer dan 80 dollar per vat.

De speculatie over een gevoelige verlaging van de productie heeft de afgelopen week de olieprijs wel weer wat doen stijgen. De prijs van Noordzeeolie of Brent – de belangrijkste prijsbarometer wereldwijd – stond woensdagmorgen net voor aanvang van de Opec+-bijeenkomst op 92 dollar per vat. Na de eerste berichten over de vermindering met twee miljoen vaten, was de olieprijs wat stuurloos. Eerst ging de prijs hoger, daarna viel hij weer terug onder het niveau van dinsdag.

Amerikaanse verkiezingen

De opvallendste aanwezige in Wenen was de Russische vicepremier en voormalige minister van Energie Alexander Novak. Die speelt al geruime tijd een sleutelrol bij de toenadering tussen zijn land en de Organisatie van Olie-exporterende Landen Opec. Novak staat op de Amerikaanse sanctielijst.

Met het terugschroeven van de olieproductie verhoogt Opec+ ook de druk op Europa. De Europese Unie heeft beslist vanaf begin december de olieaanvoer per schip vanuit Rusland geleidelijk in te krimpen. Eerst zal ruwe olie worden geweerd, op termijn wordt de boycot uitgebreid naar afgewerkte olieproducten zoals diesel en benzine. Tegelijk wil de G7 – de groep van de grootste westerse economieën – een prijsplafond voor olie uit Rusland opleggen.

De drastische productieverlaging door Opec+ geeft ook aan dat de Opec, en in het bijzonder het machtigste lid, Saudi-Arabië, zich weinig of niets aantrekt van de pleidooien van de Amerikaanse president Joe Biden om af te zien van zulke productiebeperkingen. Biden trok eerder dit jaar nog naar Saudi-Arabië om aan te dringen op een verhoging van de olieproductie. De Amerikanen worden momenteel geconfronteerd met hogere prijzen aan de pomp. In de aanloop van tussentijdse verkiezingen voor het Amerikaanse Congreskan Biden dure motorbrandstoffen missen als kiespijn. Vergeleken met Europa liggen die prijzen overigens nog wel een pak lager.