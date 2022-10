Familie van jongen (4) die in De Nekker werd gereanimeerd zwaar aangeslagen: “Aiden heeft twintig minuten onder water gelegen”

Mechelen

De vierjarige Aiden ligt nog altijd in kritieke toestand in het UZA in Edegem. De Bonheidense jongen werd dinsdagnamiddag uit het water gehaald in provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen en moest ter plaatse worden gereanimeerd. Zijn familie is er het hart van in. “Aiden heeft twintig minuten in het water gelegen. We hopen dat het goedkomt, maar twintig minuten is lang. Heel lang”, zucht een oom van de jongen.