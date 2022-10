De Ketele en Carswell hopen op “schitterend” WK baanwielrennen”, Bossuyt en Degrendele hebben ambities: “De zenuwen zijn er”

De Belgische ploeg moet het op het WK stellen zonder Robbe Ghys, die sukkelt met een knieblessure en noodgedwongen moet afzeggen. Verder is Shari Bossuyt nog herstellende na haar val in de Simac Tour van eind augustus. Beide bondscoaches blikten tijdens een persconferentie in het Wielercentrum Eddy Merckx in Gent vooruit naar het WK.

“Kenny en ikzelf vullen elkaar perfect aan. Wij vormen een goede tandem en hebben samen tot doel het hoogste te bereiken met deze ploeg. Tijdens het EK behaalden we al mooie successen met het Belgische team. Wij willen op die lijn doorborduren en hopen in Saint-Quentin-en-Yvelines mooie resultaten neer te zetten”, stelde Carswell. “In München liep het voortreffelijk. We hadden het toen over een EK. Wat volgt in Saint-Quentin-en-Yvelines is een WK. Een dat is nog een echelon hoger. Als ik de laatste trainingen bekijk merk ik zeker progressie bij sommigen. Dat zal ook nodig zijn in het WK.”

Robbe Ghys is niet inzetbaar wegens een knieblessure. “Een groot gemis”, aldus De Ketele. “Robbe Ghys heeft er een schitterend seizoen opzitten en was ook op het EK zeer sterk. Hij is er spijtig genoeg niet bij. Aan de anderen om zich te profileren. De Spelen zitten eraan te komen. De plaatsjes daarvoor zijn heel duur. Dit WK kan een opstap zijn. Jules Hesters zal door het wegvallen van Ghys het omnium rijden. Fabio Van Den Bossche vormt een koppel met Lindsay De Vylder in de ploegkoers. Aan hen om ons aangenaam te verrassen.”

“Bij de vrouwen is Shari Bossuyt net fit na haar zware val in de Simac Tour. Zij heeft echter een ruime basis. Ik verwacht veel van haar. Shari start met Lotte Kopecky in de ploegkoers. Het is de eerste keer dat ze in een grote competitie met elkaar rijden. Maar het klikte wel tussen die twee. Dat geeft perspectieven”, vervolgde De Ketele.

“We hebben ook gewerkt op tactiek, een belangrijk aspect van het baanwielrennen. Op deze piste worden ook de nummers van de Spelen van 2024 afgewerkt. We kunnen zo al een beetje wennen aan die piste. Wij gaan nu niet zeggen dat wij zoveel medailles willen halen, maar ik hoop dat we opnieuw wat meer progressie maken. De resultaten volgen dan vanzelf”, besloot De Ketele.

Bossuyt en Degrendele trekken met ambitie naar Frankrijk

Op 30 augustus kwam Shari Bossuyt zwaar ten val in de Simac Tour in Nederland. De 22-jarige Belgische liep naast een pak schaafwonden ook een hersenschudding op. De renster van Canyon/SRAM moest een tijdlang aan de kant en hervatte de competitie tijdens de baanmeeting in Aigle. Met Lotte Kopecky zal Shari Bossuyt de ploegkoers afwerken tijdens het komende WK. Ook het omnium staat op de agenda van de renster die het EK puntenkoers won in 2020 bij de beloften.

“Ik denk dat ik nu opnieuw een goede twee weken aan het trainen ben. De intensiteit werd ondertussen opgebouwd. Ik hervatte na mijn val in Aigle. Daar heb ik drie dagen serieus afgezien. Ik denk dat het alleen maar beter kan worden. Ik start in Saint-Quentin-en-Yvelines niet echt met een bang hart. Mijn conditie is in stijgende lijn maar ik ga er ook geen plaats op kleven. Na mijn val in de Simac Tour fietste ik een week niet. Pas daarna kon ik beginnen met opbouwen. Een week voor Aigle reed ik een eerste keer op de piste om het eens te proberen. Dat lukte”, stelde Bossuyt woensdag op een persmoment in Gent.

De 25-jarige Nicky Degrendele zal de keirin en de sprint voor haar rekening nemen in Saint-Quentin-en-Yvelines. In 2018 won ze de wereldtitel in die eerste discipline. “Na het EK in München heb ik een weekje niet op de piste gereden. Daarna trokken we goed door. Tot een tijdje terug het wat minder ging maar daar zijn we nu wel over. Dat is niet slecht. Ik kan nu pieken naar wat volgt in Saint-Quentin-en-Yvelines. Het wereldkampioenschap is geen klein evenement. Natuurlijk zijn de zenuwen dan wat gespannen. Op het Europees kampioenschap wist ik niet echt waar ik stond.”

“Ik hoop op het WK de finale te rijden en top acht te behalen”, vervolgde Degrendele. Zo kan ik het contract bij Sport Vlaanderen weer bemachtigen. Misschien leg ik de lat wat te hoog? In het EK werd ik vierde, daar moest ik derde rijden voor dat contract. Dat scheelt hem enkele millimeters maar is een wereld van verschil”, gaf Degrendele mee.

© BELGA

Hesters hoopt op WK “laatste procentjes in de benen te hebben”

De 23-jarige Jules Hesters zal op het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines het omnium en de afvalling voor zijn rekening nemen. Hesters pakte als belofte in 2018, 2019 en 2020 de Europese titel in de afvalling. Op het afgelopen EK pakte hij een bronzen medaille in die discipline.

“Ik ben tevreden dat ik op het WK uitkom in het omnium. Dat is immers een olympische discipline. Het is een ideale gelegenheid om eens te kijken waar we staan tegenover de rest en dit op wereldniveau. Met het wegvallen van Robbe Ghys dienden de bondscoaches wat te wisselen en te sleutelen. Vandaar mijn selectie voor het omnium en de afvalling. Fabio Van Den Bossche en Lyndsay De Vylder rijden de ploegkoers dus kwam er een plaatsje vrij. Dat heb ik gretig opgevuld. In het omnium zijn er vier nummers. In de scratch en de afvalling moet ik proberen mijn puntenaantal zo groot mogelijk te maken. In de temporonde en de puntenkoers zal ik de schade wellicht moeten beperken. Of ik er al denk om tijdens de Spelen in het omnium kandidaat te zijn? Het is nog ver tot 2024 maar dit WK is een mooie gelegenheid om me eens te meten”, stelt Jules Hesters.

De afvalling staat ook op het programma van Jules Hesters. “Ik heb wel enige ervaring met dat nummer. Het zal afwachten zijn hoe ik herstel van het omnium. In dat laatste nummer zullen de sterkste renners aan de start staan. Stiekem hoop ik op een top vijf-plaats net zoals vorig jaar in de afvalling. Na het EK werd ik evenwel ziek. Ik lag een tijdje in de lappenmand. De laatste weken zit de vorm in een stijgende lijn. In Aigle voelde ik me sterk. Ik hoop in het WK de laatste procentjes in de benen te hebben”, meldde Jules Hesters.

© Foto Marc Van Hecke

Van Den Bossche en De Vylder vormen tandem in ploegkoers

De 22-jarige Fabio Van Den Bossche rijdt in Saint-Quentin-en-Yvelines samen met Lindsay De Vylder de ploegkoers. Voorts staat ook de puntenkoers op de agenda van eerstgenoemde. Van Den Bossche reed in Australië nog het WK op de weg bij de beloften en werd er 28e. Hij maakte deel uit van de vroege vlucht en moet nu op het WK baanwielrennen de eer van België hooghouden.

“De switch van Australië naar België is op zich nog meegevallen. Ik reed ondertussen ook al een pistemeeting in Aigle. Nadeel was wel dat ik daar steeds zo vroeg wakker werd en de nummers tot heel laat op de avond duurden. Zo stapel je de vermoeidheid wat op. Op fysiek vlak was het wel wat aanpassen van de weg naar de piste vandaar dat ik in Aigle zeker wou rijden. Het WK op de weg is er bijgekomen doorheen het seizoen. Het was ook de laatste keer dat ik dat WK bij de beloften nog eens kon rijden. Die kans laat je niet liggen. We leggen nu wel de focus op het WK baanwielrennen en daarin kom ik in de ploegkoers uit met Lindsay De Vylder. Ik kijk er naar uit”, gaf Fabio Van Den Bossche mee.

Lindsay De Vylder zal dus met Fabio Van Den Bossche de ploegkoers rijden. In München was De Vylder er niet bij op het EK. “Aan mij nu om te laten zien dat ik er klaar voor ben. De ploegkoers is een discipline die door Jan en allemam gegeerd wordt. Iedereen zal zich moeten laten zien. De ploegkoers doe je altijd met twee. Als koppel moet je je in de kijker zetten. Wij moeten het bondscoach Kenny De Ketele zo moeilijk mogelijk maken om zijn selectie van twee te maken. We roteren ook veel op trainingen en dat maakt dat we de sterktes en zwaktes van elkaar kennen”, verduidelijkte De Vylder.