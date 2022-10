Tijdelijk werklozen moeten zich verplicht inschrijven bij VDAB

Tijdelijk werklozen moeten zich verplicht inschrijven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). De VDAB drong daar zelf op aan en nu is ook de federale regelgeving die nodig was voor de verplichting, gepubliceerd in het Staatsblad. Dat zei Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) woensdag in het parlement na een vraag van Axel Ronse (N-VA).