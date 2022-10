Geld op spaarboekjes duikt weer onder kaap van 300 miljard euro

De spaartegoeden zijn in augustus een beetje afgenomen. — © ROBIN UTRECHT

In augustus stond er 299,897 miljard euro op de Belgische spaarboekjes. Dat blijkt uit cijfers die de Nationale Bank woensdag bekendmaakte. De spaartegoeden zijn daarmee iets afgenomen. In de maand voordien werd de kaap van de 300 miljard nog overschreden.

Eind vorig jaar stond voor het eerst meer dan 300 miljard euro op de Belgische spaarboekjes. In maart volgde evenwel de eerste daling in een half jaar tijd, en in april werd er nog eens 4 miljard euro van de spaarboekjes gehaald.

De spaarboekjes leken nadien weer wat aan te dikken. In mei en juni volgden nieuwe stijgingen, waarna de spaartegoeden in juni en juli opnieuw boven de 300 miljard euro uitkwamen. Nu duiken we dus weer onder die kaap.