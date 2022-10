Lotte Kopecky wil na WK op de weg ook medaille(s) pakken op WK piste: “Ik denk nu al aan Olympische Spelen”

Lotte Kopecky (26) heeft al een zwaar, maar succesvol wielerseizoen achter de rug. Toch is ze nog niet voldaan. Vijf dagen na haar WK-zilver op de weg in Australië reed ze al rondjes op de piste in functie van het WK baanwielrennen, dat volgende woensdag start. “Ik kan de piste niet uit mijn hoofd zetten, ik denk nu al aan de Olympische Spelen.”

Zilver win je niet. Je verliest goud. Zo denkt Lotte Kopecky er nog steeds over, nu bijna twee weken na haar tweede plaats achter Annemiek van Vleuten in Wollongong. “Ik kan tegen mijn verlies, maar het blijft een pijnlijk moment”, vertelde ze woensdagmiddag op een persconferentie in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx, aan de vooravond van het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines (12-16 oktober). “Ik blijf er aan denken. Ik heb de wedstrijd al meerdere keren geanalyseerd en met alle info die ik toen had, was het logisch om niet achter Van Vleuten aan te gaan. Ik moest gokken, want anders zou Silvia Persico profiteren. Had ik geweten dat de rest kapot zat en ik nog zoveel overschot had, had ik natuurlijk wel gereageerd. Dat is praat achteraf. Het heeft de honger in mij nog groter gemaakt: ik wil ooit die regenboogtrui veroveren op de weg. Ik weet van op de piste hoe het voelt om er in rond te rijden.”

Wat net niet lukte op de weg moet dan maar gebeuren op de piste. Vorig jaar sloot Kopecky haar seizoen af met een wereldtitel in de puntenkoers en twee keer zilver (omnium en afvalling). Ook nu komt ze drie keer in actie, maar het omnium wisselt ze voor de ploegkoers. “Het wordt interessant om te zien hoe Shari Bossuyt en ik staan tegenover de concurrentie”, zegt Kopecky. “Het is een goede test in functie van de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Die zitten nu al in mijn hoofd. Volgend jaar starten de kwalificaties en het wordt belangrijk om een goede planning te maken. Met SD Worx zitten we daarover samen, de steun van de ploeg is belangrijk. Met ex-pistier Danny Stam heb ik daar ook de ideale ploegleider voor. Ik wil weg en piste blijven combineren en blijven winnen in beide disciplines. Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen staan al op mijn palmares, maar Parijs-Roubaix bijvoorbeeld nog niet. Die droomkoers wil ik winnen. En het Super-WK volgend jaar in Glasgow is ook een groot doel: ik kan er scoren op de weg én op de piste. Dat is te combineren, ik kan makkelijk van de ene discipline overstappen op de andere. Ik reed na de Tour meteen het EK piste in München en had superbenen. De combinatie maakt mij sterker.”

Het EK in München midden augustus, waar ze twee keer goud pakte, zag Kopecky toen een soort therapie na een tegenvallende Tour. “Ja, en nu wil ik dat zilver van in Wollongong van mij af fietsen”, grapt Kopecky. “Ik weet dat het een lang seizoen is geweest en het is echt niet van moeten volgende week. Maar de piste laat mij gewoon niet los. Ik wil er gewoon bij zijn op de belangrijkste pistewedstrijden van het jaar.”

Geen overbelasting

Vandaar dat ze vijf dagen na haar tweede plaats in Wollongong al aan de slag was op de Driedaagse van Aigle, een pistewedstrijd in Zwitserland. “Door de jetlag was dat heel pijnlijk, maar ik zou het niet anders hebben gewild. Het was geleden van het EK dat ik nog op een pistefiets had gezeten. Dus moest ik wel snel koersritme opdoen op de baan om klaar te zijn voor het WK. Ik wil niet deelnemen om de hoop te vullen. Ik wil winnen.”

De fysieke problemen die haar in aanloop naar Wollongong parten speelden, lijken verleden tijd. “Momenteel is alles onder controle, Ik had pijn aan de voet en de rug, het is iets dat ik onder controle zal moeten houden. Het komt niet door overbelasting, ik had er in het verleden al vaker problemen Ik kijk er wel naar uit om een punt achter het seizoen te zetten om zo volledig te herstellen. Maar eerst nog eens knallen op de piste.”