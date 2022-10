Premie zonnepanelen op 1 januari onherroepelijk gehalveerd

De premies voor zonnepanelen worden onherroepelijk gehalveerd volgend jaar, ondanks de grote leveringsproblemen. Dat maakte minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) woensdag duidelijk in het Vlaams Parlement na een vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V).

Wie dit jaar zonnepanelen installeert en die voor 31 december laat keuren, kan nog een premie tot 1.500 euro krijgen. Volgend jaar halveert dat tot 750 euro.

Bothuyne noemde dat woensdag slecht beleid, omdat zonnepanelen de snelste weg zijn naar een lagere energiefactuur en veel mensen daarom dit jaar nog de moeite doen om ze te installeren. De wachttijden zijn echter zeer lang geworden. “Tot acht maanden voor omvormers en tot vier maanden voor panelen”, zei Bothuyne woensdag. “Een halvering op 1 januari zou bijzonder unfair zijn voor de gezinnen die een bestelling hebben geplaatst in het jaar waarin de premie is voorzien.”

Minister Demir wil echter niet overstappen op een systeem waarbij de datum van de bestelbon wordt gebruikt om de premie te bepalen, omdat daar volgens haar ten tijde van de groenestroomcertificaten mee is gefraudeerd. “We hebben de lijsten met firma’s die destijds hebben gesjoemeld”, zei ze.

De halvering op 1 januari blijft dus behouden. “We bouwen af omdat we niet willen vervallen in oversubsidies”, aldus Demir. “Experts zeggen dat de premies niet meer nodig zijn voor de rendabiliteit. Er is bovendien heel helder gecommuniceerd dat de keuringsdatum de hoogte van de premie bepaalt.”