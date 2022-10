Daar is de gespierde taal richting WK darts: Gerwyn Price reageert laconiek op uithaal van wereldkampioen Peter Wright

Peter Wright vindt dat hij en alleen hij de beste darter ter wereld is. En dat al de rest beter “wat meer traint”, aldus de wereldkampioen. Gerwyn Price, die het WK won in 2021, moest om de uithaal van ‘Snakebite’ eens goed lachen.

We zijn intussen in oktober, dus de WK-koorts stijgt stilaan in dartsland. Na de World Grand Prix (3-9 oktober) staan er nog maar drie ‘majors’ op het programma voor het WK in Londen: het EK, de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals. Wie nu de juiste flow vindt, kan wel eens in hoogvorm afzakken naar hét toernooi van het jaar.

En dus zijn de ‘mind games’ begonnen tussen de wereldtoppers. Volgens regerend wereldkampioen Peter Wright is hij de te kloppen man als het WK van start gaat half december. “Ik denk dat niemand mij kan verslaan. Ze zijn allemaal niet goed genoeg. Price is misschien de tweede beste speler ter wereld, maar de rest moet dringend wat meer uren gaan trainen”, aldus de Schot.

© BELGA

“Praten is makkelijk”

Gerwyn Price kon niet anders dan reageren. “Wacht maar tot dit toernooi voorbij is”, aldus ‘The Iceman’. “Peter is dit jaar absoluut waardeloos geweest en ik zit niet achter de nummer-één-positie aan. As hij die wil, kan hij die krijgen. Maar ik weet zeker dat ik die positie de komende maanden terug zal krijgen. Peter weet dat hij nummer drie van de wereld is, Michael (Van Gerwen, red.) is de nummer twee en ik ben de nummer één, maar praten is makkelijk.”

“Het is niet zoals vroeger met Phil Taylor, die over iedereen heen walste. Dat zou saai zijn. Niet alleen ik, Michael en Peter kunnen toernooien winnen. Ik denk dat iedereen tegenwoordig kan winnen. We pushen elkaar ook om beter en beter te worden. Als wij drie op ons best zijn, dan kunnen er niet veel ons verslaan. Maar Peter is toch nog altijd de nummer drie (lacht).”