Verdachten moord Beringen aangehouden

Beringen/Turnhout

De twee meerderjarige verdachten van de moord op Migelivo V. (24) in Beringen verschenen dinsdag voor de onderzoeksrechter in Limburg. Ze werden allebei aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.

De mannen van 20 en 46 jaar oud die maandag in Turnhout werden gearresteerd worden beiden verdacht van mededaderschap bij de dodelijke schietpartij zondagnamiddag in de Brugstraat in Beringen. Eerder werden ook al twee jongens van 17 jaar uit de Antwerpse Kempen voorgeleid bij de jeugdrechter voor dezelfde feiten. Zij zijn naar een gesloten instelling overgebracht.

Het onderzoek is lopende. Er zijn aanwijzingen dat de moord op de twintiger uit Dessel zich afspeelt binnen het drugsmilieu. ppn