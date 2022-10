Dochtertje van Serena Williams vindt ‘kattenspeeltje’ van mama: “Laten we daar niet mee spelen”

Serena Williams (41) is niet alleen een van de beroemdste atleten ter wereld, de meervoudige grandslamwinnares is met 1,2 miljoen volgers ook erg populair op TikTok. Samen met haar vijfjarig dochtertje maakt ze schattige video’s die al talloze keren werden bekeken, zoals het filmpje waarin Olympia een ‘kattenspeeltje’ vindt. “Voor onze kat?”, vraagt Serena die haar lach amper kan inhouden terwijl het meisje tampons uit de kast haalt. “Laten we daar niet te veel mee spelen.”