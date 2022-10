Fabio Jakobsen ziet Remco Evenepoel al in de Tour de France, maar geeft toe: “Ik ben geen Wout van Aert”

De vraag is dus of na Jumbo-Visma ook Quick-Step Alpha Vinyl gele en groene ambities zal kunnen combineren in de Ronde van Frankrijk.

“Daar heb ik eerlijk gezegd nog niet enorm over nagedacht”, aldus Jakobsen bij In De Leiderstrui. “Het zal deze winter wel duidelijk worden. Ik weet niet wat Remco graag wil, maar ik kan me voorstellen dat je als wereldkampioen naar de Tour wil. Of dat samengaat, geel én groen? Dat is niet aan mij om te beslissen. Ik weet wel dat ik geen Wout van Aert ben (verwijzend naar het vele werk van onze landgenoot voor Tourwinnaar Jonas Vingegaard terwijl hij tegelijkertijd voor de groene trui ging én won, red.), dus dat zal lastig worden.”

© GEERT TRESIGNIE

“Het moet in principe mogelijk zijn, maar wat ik zeg: het is aan de ploegleiding om dat uit te stippelen. Dat zal bij Patrick Lefevere beginnen, die daar de leiding in neemt. Hij kan dat goed, dus ik zal het wel horen de komende winter”, stelt de Nederlandse sprinter die dit seizoen 13 koersen won.