Energiecontracten vergelijken wordt eenvoudiger

Het wordt eenvoudiger voor consumenten om na te gaan welke leverancier het goedkoopste aanbod voor elektriciteit en aardgas biedt. De verschillende regulatoren in ons land gaan immers vanaf november dezelfde berekeningsmethode toepassen.

Vandaag gebruiken de regulatoren verschillende methodes voor hun prijsvergelijkingsaanbod. Consumentenorganisatie Test Aankoop hekelde vorige week nog die aanpak, en noemde energiecontracten vergelijken vandaag zo goed als onmogelijk voor consumenten.

Aan die onduidelijkheid moet dus vanaf november een einde komen. De federale energieregulator CREG, de Vlaamse energieregulator VREG, de Brusselse energieregulator BRUGEL en de Waalse energieregulator CWaPE zijn overeen gekomen een uniforme methode te gebruiken om de geschatte jaarkost van contracten met een variabele prijs voor elektriciteit en aardgas te berekenen.

Uitgangspunt daarbij is de methode die de VREG vandaag al hanteert en waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte energieprijzen voor de komende twaalf maanden. De methode wordt de komende weken nog verfijnd. Het doel is om een zo betrouwbaar mogelijke rangschikking van het productaanbod voor te stellen, in het belang van de consument.

De regulatoren wijzen er nog op dat de ramingen van hun prijsvergelijkingswebsites momentopnames zijn. Bedoeling is dat consumenten kunnen vergelijken. Door de forse schommelingen op de markten kunnen die ramingen sterk variëren van maand tot maand en kunnen ze ook verschillen met de uiteindelijk gefactureerde bedragen.

Test Aankoop tevreden

Test Aankoop reageert alvast tevreden op de aankondiging. “Consumenten zullen niet langer geconfronteerd worden met grote prijsverschillen voor hetzelfde contract, afhankelijk van de tariefvergelijker die ze gebruiken”. De verbruikersorganisatie roept op om nu ook werk te maken van een vereenvoudiging van de parameters en indexatiemomenten die worden gehanteerd.