Een penalty om U tegen te zeggen: Russische voetballer herhaalt kunststukje waarmee hij vier jaar geleden al eens viraal ging

In 2018 ging Norik Avdalyan de wereld rond toen hij met een achterwaartse salto een penalty scoorde voor de beloften van Rubin Kazan. Vier jaar later herhaalde de Russische aanvaller zijn kunststukje in een partij voor amateurclub Nefis Kazan, met zowaar ‘007’ op zijn rug. Avdalyan heeft zijn talent dus nooit kunnen omzetten in een profbestaan als voetballer, maar zijn strafschoppen zijn fenomenaal.