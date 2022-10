Nieuwe studie stelt dat bloedtest kan voorspellen of je als moeder risico loopt op postnatale depressie

Die postnatale of post-partumdepressie treedt volgens Kind&Gezin gemiddeld zes weken na de bevalling op en lijkt sterkt op andere depressies. Somberheid, extreme vermoeidheid, een gebrek aan moedergevoel ... Het zijn slechts enkele van de symptomen waar je als moeder met een post-partumdepressie mee te maken kan krijgen.

Tot nog toe wist je als vrouw niet waar je aan toe was tot het effectief zo ver was, maar een nieuwe studie zou daar verandering in kunnen brengen. Mits een simpele bloedtest tijdens de zwangerschap denken onderzoekers nu namelijk te kunnen voorspellen of je na je bevalling last zal krijgen van een postnatale depressie of niet.

Messenger-RNA

Het is een team wetenschappers van Johns Hopkins Medicine in Baltimore dat met de opvallende ontdekking naar buiten trad in het vakblad Molecular Psychiatry. Volgens hen ligt de sleutel in ons Messenger-RNA, dat deel uitmaakt van het communicatiesysteem tussen onze cellen onderling. Bij vrouwen die na de zwangerschap last kregen van een depressie, vertoonde dat Messenger-RNA al tijdens het tweede en derde trimester zware afwijkingen: sommige waarden lagen hoger dan normaal, andere net lager.

Verder onderzoek is nu nodig om de bevindingen van de onderzoekers te bevestigen. Als dat gebeurt, is het volgens het team mogelijk om een bloedtest te ontwikkelen waardoor vrouwen al op voorhand weten of ze al dan niet met een postnatale depressie te maken zullen krijgen. Op die manier zou er volgens hen ook op tijd ingegrepen kunnen worden om al te erge symptomen te vermijden.