Kilometerslange file aan werken N76 in Opglabbeek: verkeer richting Genk strop

Die file in de ochtend maar ook door de dag is te wijten aan grote wegenwerken en heraanleg van riolen en nutsleidingen op het industrieterrein in Opglabbeek. Daarvoor is ook de rotonde aan de Bedrijfstraat met de N76 afgesloten en dat bemoeilijkt het doorgaand verkeer. De file kan in de ochtend en door de dag zo’n 6 km lang zijn. Onze reporter reed langs de file en zijn passagier kon drie minuten lang stilstaande auto’s filmen.

© RDr

Het verkeer dat naar het industrieterrein moet is ook verplicht af slaan naar de Weg naar Zwartberg (driekleurig verkeerslichten) en het industrieterrein oprijden ter hoogte van de vroegere Velda. De doorstroming verloopt ter hoogte van de verkeerslichten erg moeilijk wat voor opstopping zorgt.

© RDr

Het verkeer dat van Noordoost-Limburg via de N76 richting Genk moet, zoekt best een alternatieve route. De werken duren nog enkele dagen.